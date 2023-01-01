Малоежки. Лика Длугач (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Шесть шагов – и проблема решена. Больше никаких «мама, я не хочу есть» и «не хочу брокколи, дай сосиску». Специалист по питанию и тренер ЗОЖ Лика Длугач обращается к больной теме многих родителей и протягивает руку помощи. Вы узнаете, почему если дети плохо едят – это далеко не всегда капризы. Автор научит вас распознавать проблемы со здоровьем, мешающие малышу кушать, а также расскажет о небольших нюансах развития, о которых вы не задумывались. Лика Длугач основывается на работе врачей, которые выводят детей из расстройств пищевого поведения: она дает проверенную медиками систему, учит делать рацион разнообразным и помогает спастись от соблазна «схитрить» при кормлении малоежки. Все для того, чтобы ребенок ел вкусно, полезно и счастливо – и радовался жизни!



Малоежки слушать на видеосервисе Wink.