Малина для оборотня. Наследник Дома Волка. Алиса Князева
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Малина для оборотня. Наследник Дома Волка. Алиса Князева

Малина для оборотня. Наследник Дома Волка. Алиса Князева (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

Я замужем за князем в мире оборотней. Всё, что от меня требовалось выносить и родить наследника, чтобы удержать титул, но уже год ничего не получается.Как назло, встречи с моим мужем ищет тот, кто сам желает сесть на трон. Говорят, он забывает о жалости и чести, когда хочет получить желаемое. Не знаю сколько князь сможет сдерживать напор, чтобы защитить нашу семью.

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Фэнтези

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