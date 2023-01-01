Малина для оборотня. Наследник Дома Волка. Алиса Князева (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Я замужем за князем в мире оборотней. Всё, что от меня требовалось выносить и родить наследника, чтобы удержать титул, но уже год ничего не получается.Как назло, встречи с моим мужем ищет тот, кто сам желает сесть на трон. Говорят, он забывает о жалости и чести, когда хочет получить желаемое. Не знаю сколько князь сможет сдерживать напор, чтобы защитить нашу семью.



Малина для оборотня слушать на видеосервисе Wink.