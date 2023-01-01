Маленький друг (часть 3). Донна Тартт
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Маленький друг (часть 3). Донна Тартт

Маленький друг (часть 3). Донна Тартт (книга, 2002) слушать онлайн

2002, Аудиокнига
Современная проза, Зарубежная литература451 мин16+

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Сюжет

Второй роман Донны Тартт, автора знаменитого “Щегла”, вышел в свет в 2002 году. Девятилетнего мальчика Робина находят повешенным во дворе родительского дома. Убийцу найти так и не удалось. Когда случилась эта трагедия, сестра Робина Гарриет была совсем маленькой. Теперь она – упрямый, волевой, решительный подросток. Она решает во что бы то ни стало найти и покарать убийцу, но и не догадывается поначалу, какую опасную игру она затеяла…

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