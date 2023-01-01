Маленькие женщины / Little women. Луиза Мэй Олкотт (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Маленькие женщины» – роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт, покоривший сердца миллионов читтелей. Роман основан на личных воспоминаниях писательницы: семья, в которой она росла,– три сестры, заботливые мама и отец, друзья и учителя – все они воплотились в героев книги. Действие романа разворачивается в годы Гражданской войны в США 1861‒1865 гг. Мужа миссис Марч призвали на войну, а она осталась с четырьмя дочерьми справляться с тяготами повседневности. Кокетка Эми, тихоня Бет, романтичная Мег и малышка Джо искренне и трогательно заботятся друг о друге и своей маме, ссорятся и мирятся, смеются и огорчаются. На глазах читателя сестры взрослеют, превращаясь из обычных подростков в отважных маленьких женщин, способных вынести на своих хрупких плечах тяготы войны, лишений и невзгод.



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