Маленькие сказки / Just So Stories. Редьярд Джозеф Киплинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к одноименной книге. Книга знакомит читателя с творчеством известного английского писателя Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936). Путешествуя по разным странам, в 1899 г. он провeл несколько месяцев в Южной Африке, где собрал материал для новой детской книги, которая вышла в свет в 1902 г. под названием «Маленькие сказки». Дети всего мира зачитываются его рассказами про любопытного слонeнка, про кошку, которая гуляла сама по себе, о том, как леопард стал пятнистым, как было написано первое письмо и др. Текст сказок адаптирован с учeтом уровня владения языком учащихся 5–6 классов школ, гимназий, лицеев.



Маленькие сказки / Just So Stories слушать на видеосервисе Wink.