Маленькие мужчины. Луиза Мэй Олкотт (книга, 1868) слушать онлайн

Сюжет

«Маленькие мужчины» – роман Луизы Мэй Олкотт, знаменитой американской писательницы, автора романа «Маленькие женщины», жанр детская литература, зарубежная классика. Продолжение историй о «Маленьких женщинах» и «Хороших женах». Одна из сестер Марч, писательница Джо, выходит замуж за профессора Фридриха Баэра. Они решают открыть частную школу для мальчиков. В ней царят довольно вольные правила поведения, однако воспитанники – такие разные по характеру и взглядам на жизнь – незаметно для себя становятся настоящими мужчинами.



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