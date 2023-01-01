Маленькая война. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Татьяна Дмитриева, как и тысячи других женщин, мечтает о спокойной и тихой жизни с любимым человеком. Гражданский муж Татьяны, Сергей – побывал по контракту во всех «горячих точках». Он целеустремлённый и уверенный в себе человек. Сергей любит Татьяну, но никак не хочет понять, что Татьяне нужно только одно – чтобы он перестал всё время уезжать на войну. Она больше не хочет бояться каждого стука в дверь, каждого телефонного звонка, когда он в командировке. Ирина, ближайшая подруга Татьяны, считает, что Татьяна достойна лучшей доли, чем жизнь с вечно воюющим Сергеем, который никак не может, да и, скорее всего, не хочет пристроиться в мирной жизни. Кроме того, в перерывах между своими «командировками» Сергей сильно пьёт, чтобы снять стресс. Вскоре в жизнь Татьяны и Сергея вторгается «маленькая война»,– Татьяна попадает на автоподставлял и те начинают вымогать у неё деньги. Сергей немедленно перестраивается в «боевой режим» и начинает оборонять свой дом от невидимого врага. Всё это время он не прикасается к бутылке. Каково же оказывается его удивление, и негодование когда он узнаёт, что никакой подставы не было! Всё было организовано Татьяной, Ириной и братом Ирины, Женей, чтобы Сергей, наконец, понял, что он нужен не только там – на войне, но и здесь. История с подставой только осложнила отношения Татьяны и Сергея. Он снова напился, а через некоторое время объявил Татьяне, что скоро снова должен уехать на войну. Татьяна неожиданно узнаёт, что она беременна. Сергею об этом она не говорит, так как почти уже приняла решение расстаться с ним. Последней каплей становится ограбление магазина, где работает Ирина. Там Сергей в одиночку справляется с вооружёнными бандитами. Татьяна понимает, что Сергея могут убить не только на войне, но и здесь, в мирной жизни. Просто у него такая стезя – он всё время кого-то защищает. Она, наконец, принимает решение с ним расстаться, но ребенка она решает оставить…



Маленькая война слушать на видеосервисе Wink.