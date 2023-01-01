Маленькая принцесса. Необыкновенная сказка для смелых девочек. Елена Медель (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Однажды испанская поэтесса Елена Медель написала щемяще сильную сказку о взрослении девочки, только не обычной, а принцессы. Правда вместо положенного по наследству принца, короны и царства она получила путь за счастьем и мудрую наставницу. Начните аудиопутешествие вместе с юной принцессой. Она научится быть смелой и независимой, принимать решения и отличать зло от добра. Каждая глава – новый шаг на пути взросления. Справиться ли с испытаниями героиня? Спойлер: девочки гораздо смышленей и смелей, чем о них принято думать. «Маленькая принцесса» обязательна для прослушивания в мягких подушках, особенно если уткнуться королеве-матери в теплый бочок.



Маленькая принцесса слушать на видеосервисе Wink.