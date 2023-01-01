Маленькая принцесса. Необыкновенная сказка для смелых девочек. Елена Медель
Wink
Детям
Маленькая принцесса. Необыкновенная сказка для смелых девочек. Елена Медель

Маленькая принцесса. Необыкновенная сказка для смелых девочек. Елена Медель (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература139 мин0+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Однажды испанская поэтесса Елена Медель написала щемяще сильную сказку о взрослении девочки, только не обычной, а принцессы. Правда вместо положенного по наследству принца, короны и царства она получила путь за счастьем и мудрую наставницу. Начните аудиопутешествие вместе с юной принцессой. Она научится быть смелой и независимой, принимать решения и отличать зло от добра. Каждая глава – новый шаг на пути взросления. Справиться ли с испытаниями героиня? Спойлер: девочки гораздо смышленей и смелей, чем о них принято думать. «Маленькая принцесса» обязательна для прослушивания в мягких подушках, особенно если уткнуться королеве-матери в теплый бочок.

Маленькая принцесса слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг