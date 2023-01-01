Маленькая Баба-Яга. Маленький Водяной. Маленькое Привидение. Отфрид Пройслер (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Все знаменитые сказки известного немецкого писателя Отфрида Пройслера про фантастические существа, которых объединяет одно – они все маленькие. Не просто маленького роста, а прямо малыши. Поэтому и шалости у них, и мысли, и приключения совершенно детские. Маленький Водяной в красном колпачке живет на дне мельничного пруда, Маленькое Привидение – в старом замке, а Маленькая Баба-Яга – в лесу, где она готовится к сдаче экзамена на взрослую ведьму. Все они станут вашими друзьями, если вы не испугаетесь нырнуть в воду, пролезть сквозь подземный лабиринт и полетать на метле… А ещё здесь вы найдёте советы, как устроить дождь из пирогов, как поговорить на птичьем языке, где покататься на водяной горке – и всё это в одной весёлой книге!



Маленькая Баба-Яга слушать на видеосервисе Wink.