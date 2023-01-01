Мальчики в пещере. Мэтт Гуттман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

23 июня 2018 года на севере Таиланда пропала футбольная команда. Они не знали, что в результате обычного похода в пещеру окажутся в ловушке. Планы 12 школьников-футболистов и их тренера изменил дождь. 10 дней в неизвестности. В пещере, которая работает как большой холодильник. Без питьевой воды и почти без еды. За них переживает весь мир. Им готова помочь вся страна. Но не все выйдут из пещеры живыми.



Мальчики в пещере слушать на видеосервисе Wink.