Мальчики есть мальчики. Как помочь сыну стать настоящим мужчиной. Майкл Райхерт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что скрывается под маской дерзкого подростка, почему мальчики ведут себя вызывающе? Как миф о «настоящем мужчине» приводит к проблемам и каков «настоящий мужчина» на самом деле? Пора избавиться от вековых стереотипов! За последние два десятилетия нейробиология и психология заметно расширил�и наши знания о том, как мальчики думают и чувствуют. Книга Майкла Райхерта – это путеводитель по воспитанию целеустремленных и великодушных мужчин в новом сложном мире.



Мальчики есть мальчики слушать на видеосервисе Wink.