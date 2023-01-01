Мальчики есть мальчики. Как помочь сыну стать настоящим мужчиной. Майкл Райхерт
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Мальчики есть мальчики. Как помочь сыну стать настоящим мужчиной. Майкл Райхерт

Мальчики есть мальчики. Как помочь сыну стать настоящим мужчиной. Майкл Райхерт (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология688 мин16+

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Сюжет

Что скрывается под маской дерзкого подростка, почему мальчики ведут себя вызывающе? Как миф о «настоящем мужчине» приводит к проблемам и каков «настоящий мужчина» на самом деле? Пора избавиться от вековых стереотипов! За последние два десятилетия нейробиология и психология заметно расширили наши знания о том, как мальчики думают и чувствуют. Книга Майкла Райхерта – это путеводитель по воспитанию целеустремленных и великодушных мужчин в новом сложном мире.

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