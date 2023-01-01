Мальчик со шпагой. Владислав Крапивин (книга, 2020) слушать онлайн

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу «Мальчик со шпагой» – роман-трилогию современного российского писателя Владислава Крапивина. В романе описывается становление личности шестиклассника Серeжи Каховского, характер которого крепнет на глазах читателя. Серeжа встает на защиту справедливости, проходит тяжeлые испытания, учится не задумываясь совершать смелые поступки и делать правильный выбор между честью и бесчестием. Вместе с Серeжей преодолевает трудности пионерский отряд «Эспада» (по-испански espada – шпага), прообразом которого стал отряд «Каравелла», созданный и возглавляемый Владиславом Крапивиным.



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