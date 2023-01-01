Маланьина Свадьба (сборник). Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Валентин Пикуль вспоминал, что чаще всего миниатюра рождалась за одну ночь, но еe написанию могли предшествовать годы кропотливой работы по сбору информации о человеке, который становился еe главным героем. В отличие от романов, миниатюры давали возможность автору высказать свои мысли и отношение к определенным вещам не через уста героев, а напрямую читателю.



Маланьина Свадьба (сборник) слушать на видеосервисе Wink.