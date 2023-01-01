Маланьина Свадьба (сборник). Валентин Пикуль
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Маланьина Свадьба (сборник). Валентин Пикуль

Маланьина Свадьба (сборник). Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Приключения, Современная проза463 мин12+
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Сюжет

Валентин Пикуль вспоминал, что чаще всего миниатюра рождалась за одну ночь, но еe написанию могли предшествовать годы кропотливой работы по сбору информации о человеке, который становился еe главным героем. В отличие от романов, миниатюры давали возможность автору высказать свои мысли и отношение к определенным вещам не через уста героев, а напрямую читателю.

Маланьина Свадьба (сборник) слушать на видеосервисе Wink.

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