WinkАудиокнигиМаланьина Свадьба (сборник). Валентин Пикуль
Маланьина Свадьба (сборник). Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Современная проза463 мин12+
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Сюжет
Валентин Пикуль вспоминал, что чаще всего миниатюра рождалась за одну ночь, но еe написанию могли предшествовать годы кропотливой работы по сбору информации о человеке, который становился еe главным героем. В отличие от романов, миниатюры давали возможность автору высказать свои мысли и отношение к определенным вещам не через уста героев, а напрямую читателю.
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