Макулатура. Чарльз Буковски (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Макулатура» – последний роман Буковски, его лебединая песня – читателям без чувства юмора просто противопоказана! Это действительно особый род стеба, посвященный «плохой литературе». Сам сюжет книги лишен динамики, лишен интриги, лишен всего, но именно поэтому бесконечно гениален. Главное достоинство «Макулатуры» – стиль повествования. Описания и диалоги романа переполнены атмосферой грязи, насилия и страха. При этом Буковски буквально каждым предложением пародирует подлинное бульварное чтиво. И хотя авторский стиль упрощен донельзя – хочется отметить потрясающее чувство юмора, которое обязательно придется по вкусу читателям, этим чувством обладающим. Перу Чарльза Буковски принадлежит 6 культовых романов: «Почтамт», «Фактотум», «Женщины», «Хлеб с ветчиной», «Голливуд» и «Макулатура», а также 7 сборников рассказов и 32 сборника стихов. Смелым творчеством скандального литератора вот уже не один десяток лет восхищаются и вдохновляются миллионы читателей по всему миру, а сам он заслуженно вошел в ряды классиков американской литературы XX века. Возрастное ограничение: 18 Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



Макулатура слушать на видеосервисе Wink.