М**ак не ходит в одиночку. Клавдия Хохбрун (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мы работаем с ними бок о бок. Сидим рядом в вагоне метро. Живем под одной крышей. И, о боже, порой видим их в зеркале! Клавдия Хохбрун, психиатр с многолетним стажем, называет этих людей м**ками, но, по сути, речь идет о 9 типах трудных характеров. В той или иной степени, их черты присутствуют в каждом человеке. Именно поэтому эта книга так полезна. Она учит понимать, принимать и блокировать неприятные аспекты личности окружающих. Несмотря на легкий стиль, сдобренный немецким юмором, все рекомендации автора основаны на исследованиях в области психиатрии. Недаром Клавдия Хохбрун более 20 лет проработала в судебно-психиатрической системе, имея дело с особо опасными преступниками. Эта книга научит вас: • подмечать деструктивные черты характера у окружающих и блокировать их • понимать настоящие причины разногласий с коллегами, руководителем или близкими людьми • эффективным стратегиям общения с трудными людьми • держать под контролем собственных тараканов • радоваться жизни. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань.



М**ак не ходит в одиночку слушать на видеосервисе Wink.