Магия уборки. Юлия Журавлева (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Юлии Журавлевой – «Магия уборки». Книга прочитана популярной киноактрисой и актрисой дубляжа Ольгой Головановой. Куда можно податься выпускнице академии магии? Да никуда! Никому не нужен маг общей специализации без опыта работы. Пришлось выкручиваться и открывать собственное дело. Один маг вместо целого штата прислуги – звучит заманчиво, не так ли? Только часто богатые дома скрывают не вековую пыль, а грязные секреты своих хозяев. И скелеты в шкафах там отнюдь не образное выражение. На счету киноактрисы Ольги Головановой (дочери актрисы Марии Виноградовой и актера Сергея Голованова), известной актрисы дубляжа, дублирование в более, чем 600 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Трансформеры: Последний рыцарь (2017)», «Обитель зла: Вендетта (2017)», «Чужой: Завет (2017)», «Твин Пикс (сериал, 2017 – …)», «Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии – Легенды вечнозеленого леса (2016)», и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



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