Магия кувырком. Софи Кинселла (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У Эллы необычная семья… Еe мамочка – фея. У мамы есть современная волшебная палочка – Магопульт. С помощью нужной комбинации цифр и магических заклинаний она может наколдовать всe что угодно. Элла мечтает стать феей, но это будет не скоро, а пока она выручает свою мамочку-фею. Ведь мама очень устаeт на работе и ей трудно всe удержать в голове, поэтому она опять перепутала заклинания! И Элле нужно позаботиться, чтобы мама не осталась в облике озорной мартышки, в которую она сама же себя и превратила, а новый волшебный гардероб перестал бросаться колючими свитерами и творить ерунду. Всe это отнимает слишком много времени и сил, но Элла справится, ведь она – будущая фея!



Магия кувырком слушать на видеосервисе Wink.