Магия и сексуальность. Ганс Фреймарк (книга, 2020) слушать онлайн

Немецкий эзотерик и оккультист Ганс Фреймарк (1881-1945) посвятил немало своих работ изучению человеческой сексуальности. Предлагаемая вашему вниманию аудиокнига – это глава из его основного труда, вышедшего в 1909 году в Лейпциге под названием «Оккультизм и сексуальность». Фреймарк пишет о половой мистике, сексуальной магии, колдовстве, сексуально-оккультных народных обычаях. Хотя некоторые мысли автора и устарели, в первую очередь вследствие бурного развития науки в XX веке, богатейший фактический материал и подлинная беспристрастность автора делают это произведение одним из самых выдающихся исследований на эту тему, не потерявшим свою актуальность и сегодня.



Магия и сексуальность слушать на видеосервисе Wink.