Магия и гипноз. Жерар Энкос (Папюс) (книга, 2020) слушать онлайн

Гений медицины Папюс (псевдоним доктора Жерара Энкоса) в своем труде об оккультизме «Магия и гипноз» открывает завесу над тайным и сокровенным, преподносит его как философскую систему, а также как группу наук, изучающих невидимый мир и его проявления в мире видимом. Несмотря на то, что роль оккул�ьтизма более философская, чем экспериментальная, Папюс показывает, каким образом гипноз и телепатия связаны с оккультизмом и магией. В книге раскрываются феномены гипноза, внушения, спиритизма и магии, подробно изложены их задачи, механизмы, фазы и факты практического применения в опытах медиумов прошлого.



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