Магия и гипноз. Жерар Энкос (Папюс)
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Магия и гипноз. Жерар Энкос (Папюс)

Магия и гипноз. Жерар Энкос (Папюс) (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Эзотерика747 мин16+

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О книге

Гений медицины Папюс (псевдоним доктора Жерара Энкоса) в своем труде об оккультизме «Магия и гипноз» открывает завесу над тайным и сокровенным, преподносит его как философскую систему, а также как группу наук, изучающих невидимый мир и его проявления в мире видимом. Несмотря на то, что роль оккультизма более философская, чем экспериментальная, Папюс показывает, каким образом гипноз и телепатия связаны с оккультизмом и магией. В книге раскрываются феномены гипноза, внушения, спиритизма и магии, подробно изложены их задачи, механизмы, фазы и факты практического применения в опытах медиумов прошлого.

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Жанр
Эзотерика
Время
747 мин / 12:27

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