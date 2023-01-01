Магистр. Николай Степанов
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Магистр. Николай Степанов

Магистр. Николай Степанов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези871 мин16+

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Сюжет

Долину проклятых звонарей обесточили. Не за неуплату, нет. Просто какому-то очередному злодею пришла в голову мысль накрыть всю страну мраком. В темноте ведь сподручнее творить свои черные дела. Усилия местного населения – а это маги, колдуны и прочие волшебники – тщетны. Выход один – звать на помощь проверенного бойца, Сергея Воронцова. Он является Магистром Солнечного Света – ему и разгонять тьму.

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Фэнтези

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