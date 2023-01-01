Магический офис. Фабрика теней. Марго Шум (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Среди скалистых гор, у подножья которых растут колючие кустарники и вековые деревья, скрытый вечными туманами и промозглой сыростью, стоит старый престарый замок. История замка корнями уходит вглубь веков. Последний хозяин жил в нем так давно, что про него никто уже и не помнит… Интересно? То�гда читайте, потому что именно туда отправилась Сильвия, не в силах побороть искушение подработать деньжат и вытащить свою семью из нищеты.В оформлении обложки использованы изображения со стока фотографий и изображений shutterstock.



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