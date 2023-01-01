Льюис Хэмилтон. Шестикратный чемпион мира. Фрэнк Уоррэлл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Непростой путь великого пилота на вершину гоночного Олимпа. Уход Михаэля Шумахера из гонок перед началом сезона 2007 не привел к гегемонии Фернандо Алонсо во многом потому, что в закрытый клуб под названием «Формула-1» сумел попасть молодой человек по имени Льюис Хэмилтон. Он не просто дебютировал, а стремительно ворвался сразу на подиум. Хэмилтон вернул к экранам телевизоров миллионы людей, потерявших интерес к «Формуле-1», и еще миллионы полюбили этот спорт благодаря ему. Фрэнк Уоррэлл описывает непростой путь Хэмилтона на вершину гоночного Олимпа. Ему пришлось справляться с давлением со стороны СМИ, общественного мнения и даже собственной команды, а противостояние с Фернандо Алонсо, Себастьяном Феттелем и Нико Росбергом вошли в историю автоспорта. Но раз за разом Хэмилтон усердной работой и невероятной любовью к гонкам доказывал, что он великий пилот. В 2019 году он завоевал свой шестой титул чемпиона мира и вплотную приблизился к Михаэлю Шумахеру, семикратному чемпиону «Формулы-1».



Льюис Хэмилтон слушать на видеосервисе Wink.