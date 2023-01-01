Люфт. Талая вода. Хелен Тодд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пекарня Тальвиля – самое уютное место в мире, здесь каждый найдет не только ароматную выпечку и горячий травяной чай, но и уверенность в том, что будущее может стать лучше настоящего, если твоя душа наполнена добротой и любовью. Пекарня Тальвиля – это место, где преломляются реальности, переп�летая, меняя и запутывая судьбы. Именно здесь начинается новый виток в жизни каждого посетителя. Вот только хватит ли Сердцу пекарни сил забыть ужасы своего прошлого и сделать жизни других лучше, позабыв о своей?



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