Люфт. Талая вода. Хелен Тодд
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Люфт. Талая вода. Хелен Тодд

Люфт. Талая вода. Хелен Тодд (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези670 мин16+

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Сюжет

Пекарня Тальвиля – самое уютное место в мире, здесь каждый найдет не только ароматную выпечку и горячий травяной чай, но и уверенность в том, что будущее может стать лучше настоящего, если твоя душа наполнена добротой и любовью. Пекарня Тальвиля – это место, где преломляются реальности, переплетая, меняя и запутывая судьбы. Именно здесь начинается новый виток в жизни каждого посетителя. Вот только хватит ли Сердцу пекарни сил забыть ужасы своего прошлого и сделать жизни других лучше, позабыв о своей?

Люфт слушать на видеосервисе Wink.

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