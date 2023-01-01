Людовик XIII и Ришелье. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

По прозе Александра Дюма можно проследить всю историю Франции. В романе-хронике «Людовик XIII и Ришелье», входящем в цикл «Великие люди в домашних халатах», перед нами предстают сын Генриха IV и Марии Медичи – Людовик Справедливый, и кардинал Ришелье. Идет борьба за установление абсолютной королевской власти, и мы с интересом наблюдаем, каким образом личные, глубоко интимные свойства человека, волею судеб оказавшегося на вершине власти, влияют на течение истории всей Европы.



Людовик XIII и Ришелье слушать на видеосервисе Wink.