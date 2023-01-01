WinkАудиокнигиЛюдмила Чурсина. Путь к себе. Наталья Старосельская
Людмила Чурсина. Путь к себе. Наталья Старосельская (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Культура и искусство411 мин12+
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О книге
История загадочной и аристократичной Людмилы Чурсиной. Людмила Чурсина – одна из самых талантливых и узнаваемых советских и российских актрис театра и кино, народная артистка СССР. Снималась в кинокартинах «Виринея», «Журавушка», «Угрюм
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