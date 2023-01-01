WinkАудиокнигиЛюди сороковой мили (спектакль). Джек Лондон
Люди сороковой мили (спектакль). Джек Лондон (книга, 2014) слушать онлайн
2014, Аудиокнига
Зарубежная литература12+
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Сюжет
Рассказчик – Владимир Еремин Беттлз; отец Рубо – Юрий Васильев Кид – Виктор Раков Лон – Петр Иващенко Скраф – Алексей Рымов Перевод – Ирина Григорян Автор сценария и режиссёр постановщик – Алексей Рымов Звукорежиссёр – Владимир Левашов Продюсер и композитор – Сергей Григорян
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