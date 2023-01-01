Люди как боги. Часть первая. Галактическая разведка. Сергей Снегов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Далекое будущее. Человечество бороздит космос, исследует другие планеты, заводит дружбу с внеземными цивилизациями. Благодаря своим передовым технологиям люди стали обладать всеми теми способностями, которые раньше приписывались богам: болезней не существует, автоматические заводы в изоб�илии производят все необходимое, от невзгод прошлого остались лишь смутные воспоминания, а глобальный разум решает все проблемы до того, как они наступят. Однако, как известно, и на солнце бывают пятна. Так, однажды, капитан космического корабля Эли во время исследовательского полета натыкается на планету, на которой сохранились следы еще более совершенной цивилизации …



Люди как боги слушать на видеосервисе Wink.