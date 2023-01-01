Люди и птицы. Светлана Сачкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ольга Шелест, чей голос знает и любит, без преувеличения, вся страна, озвучила роман Светланы Сачковой – писателя, стипендиата фонда Трумана Капоте, редактора журналов Glamour и Allur, колумниста Медузы, Vogue, Большого города и Афиши Daily. Это необычная, парадоксальная, трагикомическая история могла б�ы произойти с каждым из нас, но случилась с героями Светланы – мягкой и робкой Таней и непутевым Сашей, которые нашли свое счастье совсем не там, где искали, и не тогда, когда больше всего на свете желали этого.



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