Любовный голод. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Любовный голод. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Любовный голод. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Стремление похудеть для продавщицы кафе Анны Астаховой превратилось в манию. Разочаровавших в диетах, которые ей назначала подруга-диетолог Елизавета, Анна решила совсем отказаться от приема пищи. Сергей, кондитер кафе, убеждает ее, что стройная фигура не сделает ее счастливее, но Анна упорно считает, что путь к семейному счастью лежит через избавление от лишних килограммов. Как-то раз в кафе приходит Дмитрий – молодцеватый офицер, приехавший с Севера на учебу. Анна с восторгом рассказывает Елизавете, что Дмитрий пригласил ее на свидание. Подруга предупреждает Анну, чтобы она не теряла голову, но та все же встречается с Дмитрием. Их свидание заканчивается ночью любви. Анна счастлива. Через некоторое время Дмитрий уезжает на месяц к родителям. Анна сообщает Лизе, что он сделал ей предложение. Она хвастается, что Дмитрий считает ее полноту очень сексуальной, вдобавок, он ревнует ее даже к Сергею. Лиза в ответ поет дифирамбы Сергею, намекая на то, что у нее с ним роман. Анна ловит себя на том, что ей неприятно это слышать. Через некоторое время Лиза догадывается, что Анна беременна. Лиза предлагает устроить дома у Анны вечеринку. Той совсем не хочется приглашать Лизу и Сергея накануне приезда Дмитрия, но подруга настаивает, и Анна соглашается. Сергей выглядит очень расстроенным, он напивается, и Лиза упрашивает Анну оставить его ночевать в своем доме. Утром возвращается Дмитрий, он видит полуодетого Сергея, обвиняет Анну в измене и рвет с ней отношения. Анна просит Дмитрия одуматься, хотя бы ради ребенка, но тот неумолим. Лиза сообщает Анне, что она уезжает на Север вместе с Дмитрием. Вскоре Анна узнает, что Сергей подрался с Дмитрием: он пытался объяснить, что во всем виновата Лиза, и Анна ему не изменяла, но только разозлил Дмитрия. Анна выясняет, что роман Сергея и Лизы – это блеф. Сергей просто хотел, чтобы Анна на него посмотрела, как на мужчину. Анна, наконец, осознает, что по-настоящему любит Сергея, который мечтает принять ее и будущего ребенка.

Любовный голод слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг