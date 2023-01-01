Любовный голод. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Стремление похудеть для продавщицы кафе Анны Астаховой превратилось в манию. Разочаровавших в диетах, которые ей назначала подруга-диетолог Елизавета, Анна решила совсем отказаться от приема пищи. Сергей, кондитер кафе, убеждает ее, что стройная фигура не сделает ее счастливее, но Анна упорно считает, что путь к семейному счастью лежит через избавление от лишних килограммов. Как-то раз в кафе приходит Дмитрий – молодцеватый офицер, приехавший с Севера на учебу. Анна с восторгом рассказывает Елизавете, что Дмитрий пригласил ее на свидание. Подруга предупреждает Анну, чтобы она не теряла голову, но та все же встречается с Дмитрием. Их свидание заканчивается ночью любви. Анна счастлива. Через некоторое время Дмитрий уезжает на месяц к родителям. Анна сообщает Лизе, что он сделал ей предложение. Она хвастается, что Дмитрий считает ее полноту очень сексуальной, вдобавок, он ревнует ее даже к Сергею. Лиза в ответ поет дифирамбы Сергею, намекая на то, что у нее с ним роман. Анна ловит себя на том, что ей неприятно это слышать. Через некоторое время Лиза догадывается, что Анна беременна. Лиза предлагает устроить дома у Анны вечеринку. Той совсем не хочется приглашать Лизу и Сергея накануне приезда Дмитрия, но подруга настаивает, и Анна соглашается. Сергей выглядит очень расстроенным, он напивается, и Лиза упрашивает Анну оставить его ночевать в своем доме. Утром возвращается Дмитрий, он видит полуодетого Сергея, обвиняет Анну в измене и рвет с ней отношения. Анна просит Дмитрия одуматься, хотя бы ради ребенка, но тот неумолим. Лиза сообщает Анне, что она уезжает на Север вместе с Дмитрием. Вскоре Анна узнает, что Сергей подрался с Дмитрием: он пытался объяснить, что во всем виновата Лиза, и Анна ему не изменяла, но только разозлил Дмитрия. Анна выясняет, что роман Сергея и Лизы – это блеф. Сергей просто хотел, чтобы Анна на него посмотрела, как на мужчину. Анна, наконец, осознает, что по-настоящему любит Сергея, который мечтает принять ее и будущего ребенка.



Любовный голод слушать на видеосервисе Wink.