Любовный четырехугольник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Любовный четырехугольник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Любовный четырехугольник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Маша Горбунова изменяет своему мужу. Ей нравится острота отношений, которая сопутствует ее тайной связи с весельчаком и балагуром Романом. Но он настаивает на том, чтобы открыть правду мужу Маши Виктору и своей жене Насте. Маша оттягивает объяснение, ее абсолютно все устраивает. Но однажды Маша застает своего мужа с Настей. Виктор заявляет, что они любят друг друга и намерены жить вместе. Самолюбие Маши уязвлено, она вынуждена сказать мужу, что любит Романа. В итоге, Роман переезжает к Маше, а Виктор – к Насте. Очень быстро Маша разочаровывается в Романе. Маша с тайной завистью наблюдает за идиллическими отношениями Виктора и Насти, понимая, что мало ценила своего мужа. Наконец, терпение Маши лопается, и она предлагает Роману уехать от нее. Роман, к ее удивлению, с радостью соглашается, он признается Маше, что жалеет о разрыве со своей женой. Случайно Маша узнает, что Настя ждет ребенка. Но на Дне рождения Виктора выясняется, что Настя беременна от Романа. Настя признается, что давно знала о связи своего мужа и Маши и рассказала об этом Виктору. Виктор же придумал план возвращения Романа в семью. Они с Настей разыграли страстных любовников в надежде на то, что Роман и Маша поймут, кого они потеряли. Роман счастлив: наконец-то он может вернуться к жене. Но Настя и Виктор не могут простить друг друга. И только спустя некоторое время они понимают, что не могут жить врозь. Виктор возвращается домой.

Любовный четырехугольник слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг