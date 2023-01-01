Любовный четырехугольник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Маша Горбунова изменяет своему мужу. Ей нравится острота отношений, которая сопутствует ее тайной связи с весельчаком и балагуром Романом. Но он настаивает на том, чтобы открыть правду мужу Маши Виктору и своей жене Насте. Маша оттягивает объяснение, ее абсолютно все устраивает. Но однажды Маша застает своего мужа с Настей. Виктор заявляет, что они любят друг друга и намерены жить вместе. Самолюбие Маши уязвлено, она вынуждена сказать мужу, что любит Романа. В итоге, Роман переезжает к Маше, а Виктор – к Насте. Очень быстро Маша разочаровывается в Романе. Маша с тайной завистью наблюдает за идиллическими отношениями Виктора и Насти, понимая, что мало ценила своего мужа. Наконец, терпение Маши лопается, и она предлагает Роману уехать от нее. Роман, к ее удивлению, с радостью соглашается, он признается Маше, что жалеет о разрыве со своей женой. Случайно Маша узнает, что Настя ждет ребенка. Но на Дне рождения Виктора выясняется, что Настя беременна от Романа. Настя признается, что давно знала о связи своего мужа и Маши и рассказала об этом Виктору. Виктор же придумал план возвращения Романа в семью. Они с Настей разыграли страстных любовников в надежде на то, что Роман и Маша поймут, кого они потеряли. Роман счастлив: наконец-то он может вернуться к жене. Но Настя и Виктор не могут простить друг друга. И только спустя некоторое время они понимают, что не могут жить врозь. Виктор возвращается домой.



Любовный четырехугольник слушать на видеосервисе Wink.