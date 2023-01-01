Любовное косолапие. Как понять свою вторую половину и перестать допускать ошибки в отношениях. Татьяна Брейн (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Любовное косолапие» – уникальная авторская система диагностики отношений от популярного семейного психолога и коуча Татьяны Брейн. Проработав 7 важнейших блоков, мы сможем безболезненно пройти все этапы развития отношений, увидеть грань между условной нормой и крайностями и научится исп�ользовать полученные знания, не манипулируя партнером. Эта книга не о готовых формулах, а о том, как научиться мыслить по-новому. О том, что в первую очередь важны не ответы, а правильные вопросы. Она о красоте и многообразии семейных отношений, в которых органично сочетаются на первый взгляд несовместимые вещи: рациональное и иррациональное, измеримое и бескрайнее, математика и поэзия…



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