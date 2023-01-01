Любовница отца. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Любовница отца. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Любовница отца. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство26 мин16+

Сюжет

27-летний Кирилл Бурцев ненавидел отца – Павла Сергеевича. 30 лет отец был женат на матери Кирилла, а два месяца назад Павел Сергеевич сообщил, что уходит к другой, мать не смогла справиться со своими чувствами и свела счеты с жизнью. Кирилл был уверен, что в поступке матери виновен Павел Сергеевич. Психолог посоветовал Кириллу постараться не обвинять отца, ведь мать самостоятельно пошла на такой шаг. Но Кирилл не поверил словам психолога. Вскоре Кирилл познакомился с Леной, своей ровесницей, завязался бурный роман, после ночи проведенной вместе с Леной, Кирилл позвонил отцу и сообщил, что у него есть невеста, с которой он готов познакомить Павла Сергеевича, встречу Кирилл назначил в кафе. Придя в кафе, отец узнал в невесте сына свою любовницу, из-за которой Павел Сергеевич бросил мать Кирилла. Выяснилось, что Кирилл прекрасно знал об этом и хотел отомстить отцу за гибель матери. Месть была сладкой, но недолгой, вскоре Кирилл понял, что он влюблен в Лену, он убедил девушку вернуться к нему. Но тут отец сообщил Кириллу о том, что это Лена виновна в смерти матери. Лена пришла к ней и начала требовать отпустить Павла Сергеевича, в тот же день мать покончила с собой. Лена, расплакавшись, стала убеждать Кирилла в том, что ее оболгали. Психолог посоветовал Кириллу поверить Лене, если он ее действительно любит. Кирилл согласился с советом, но, придя домой, обнаружил, что Лена его бросила, больше Кирилл не видел Лену. Однажды по телевизору показывали сюжет о самоубийце, Кирилл опознал в погибшей Лену. По дороге в морг Кирилл встретил отца. Павел Сергеевич нашел в себе силы, чтобы попросить прощения у Кирилла. Самоубийцей оказалась другая девушка. Кирилл и отец простили друг друга.

Любовница отца слушать на видеосервисе Wink.

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