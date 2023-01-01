Любовь. Стиль. Жизнь. Гаранс Доре (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это долгожданная первая книга Гаранс Доре – фотографа, иллюстратора, стилиста и самого, пожалуй, модного сегодня фэшн-блогера. Газета New York Times назвала ее «Хранительницей Стиля», парижский Vogue включил в число 40 женщин десятилетия, французский Elle – в 30 самых влиятельных, а GQ – в 25 самых стил�ьных женщин мира моды… Эта книга, по словам самой Гаранс, – «разговор обо всем, из чего состоит жизнь современной женщины – о моде, стиле, работе, любви… С помощью текста, фотографий и иллюстраций – потому что именно так я выражаю себя наиболее полно».



Любовь слушать на видеосервисе Wink.