Любовь. Поэзия.. Богиня Елена Атюрьевская (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Русская поэтическая классика. Звучат стихи из художественно-поэтического сборника Богини (Елены Атюрьевской) «Любовь». Целебный голос России – так характеризуют многочисленные слушатели голос автора. Богиня (Елена Александровна Атюрьевская) открыла новое направление в поэзии – лирико-философский мелодизм – это стихи «Сколь сколь, колоколь», «Снегодень и солнцесласть!», «Теплонами лучинами» и другие произведения. Её стихи,поэмы и сказки «Замок Вечности» и «Сказки потустороннего мира» по истине являются жемчужинами русской классики.



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