Любовь по расчету и без. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Хозяйка небольшого предприятия по производству мебельной фурнитуры, 38-летняя вдова Инна Капралова уже несколько лет довольствуется связью с Леонидом, руководителем фирмы-заказчика. Она ничего не ждет от этих отношений, потому что Леонид женат и семью бросать не собирается. На самом деле, Инне нравится автослесарь Виктор, но ей кажется, что они не пара. Да и дочь Инны, студентка вуза Маргарита недовольна выбором матери. Девушка меркантильна и цинична: она привыкла к маминым романам, Леонид устраивает ее в качестве источника материального благополучия, а в Викторе она видит лишь человека, к которому можно обратиться по поводу ремонта автомобиля, и представить его своим отчимом не может. Виктор узнает о связи Инны и Леонида и дает понять, что нельзя начинать новые отношения, не поставив точку в предыдущих. Инна решается порвать с Леонидом. Тот, надеясь заставить Инну вернуться к нему, разоряет ее, объявив, что будет работать с другими поставщиками. Маргарита видит причину всех бед в Викторе и делает все, чтобы поссорить его с матерью. Инна тяжело переживает ссору с Виктором. Она приходит к нему в автомастерскую, но он оскорбляет ее и прогоняет. Понимая, что работа – лучшее лекарство, Инна решает поискать партнеров в других регионах. Тут появляется Леонид: он готов забыть о ссоре и снова работать с Инной. Инна ради дочери едва не соглашается вернуться к нему, но Маргарита, поняв, что мать любит Виктора, проявляет самостоятельность: она переводится на вечернее отделение и находит себе работу, а потом помогает матери помириться с любимым человеком.



Любовь по расчету и без слушать на видеосервисе Wink.