Любовь по переписке. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

На вечере встречи выпускников Мария Тарасова начала флиртовать со своим бывшим одноклассником Сергеем Петровым. Кода-то он нравился ей, но она выбрала другого мужчину, Виталия Тарасова, и вышла за него замуж. Их брак длился уже пять лет. Детей заводить не торопились. Теперь Мария все чаще ловила себя на мысли, что ей скучно в браке, жизнь с мужем стала обыденной. Об этом они часто разговаривали с коллегой по работе Ольгой Соколовой. После встречи выпускников Мария и Сергей начали переписываться. Мария сразу рассказала об этом Ольге, посетовав, что она замужем. Ольга начала убеждать Марию в том, что Сергей, может, «и есть та самая половинка, которая была предназначена Марии». Мария сомневалась в этом, она боялась разрушить брак. Между тем, переписка продолжалась. Мария получала такие нежные письма от Сергея, что дух захватывало. Ее сомнения стали рассеиваться. Она уже мечтала о бывшем однокласснике. И когда он пригласил ее к себе, Мария впервые заколебалась, а может, стоит бросить мужа и уехать к человеку, который так ее любит. Тем временем, Виталий, почувствовав неладное, вскрыл почту жены. Прочтя письма, он пришел в ярость, устроил скандал. Мария пожаловалась Ольге, которая стала убеждать ее бросить все и уехать к Сергею. Мария знала, что на работе должен решаться вопрос о повышении, она была первым кандидатом, но личное счастье казалось в этот момент дороже любых повышений. Она взяла отпуск на работе и отправилась к Сергею. Первые дни рядом с новым возлюбленным она была так счастлива, что сообщила Виталию о том, что уходит к Сергею. Однако вскоре ситуация изменилась, возлюбленный часто раздражался и вел себя далеко не галантно. Мария уже жалела о поспешном отъезде и все чаще вспоминала своего брошенного мужа. Вскоре выяснилось, что вовсе не Сергей писал те полные нежности письма, и вообще, Мария ему уже надоела. Ей пришлось вернуться домой. Автор писем быстро обнаружился, оказалось, что их писала Ольга. Её цель была простой: отвлечь Марию от работы, чтобы самой получить повышение. Ольга добилась своего, а Мария, в результате, осталась и без семьи, (Виталий не простил её), и без работы.



Любовь по переписке слушать на видеосервисе Wink.