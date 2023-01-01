Любовь не выбирают. Александра Лисина
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Любовь не выбирают. Александра Лисина

Любовь не выбирают. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика641 мин16+

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О книге

"Любовь не выбирают" – фантастический роман Александры Лисиной, жанр романтическое фэнтези, приключенческое фэнтези. Хорошо ли быть белой ведьмой? А получить приглашение на отбор невест для повелителя самой загадочной расы в мире? По личному опыту могу сказать – не очень, потому что белых ведьм у нас довольно мало, а союз с мораном представляет для избранницы серьезную угрозу. Одно хорошо – на роль невесты я не подошла. А вот должность судьи повелитель мне все-таки навязал.

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Жанр
Фантастика
Время
641 мин / 10:41

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