Любовь не выбирают. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

"Любовь не выбирают" – фантастический роман Александры Лисиной, жанр романтическое фэнтези, приключенческое фэнтези. Хорошо ли быть белой ведьмой? А получить приглашение на отбор невест для повелителя самой загадочной расы в мире? По личному опыту могу сказать – не очень, потому что белых �ведьм у нас довольно мало, а союз с мораном представляет для избранницы серьезную угрозу. Одно хорошо – на роль невесты я не подошла. А вот должность судьи повелитель мне все-таки навязал.



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