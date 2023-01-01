Любовь на всю жизнь. Руководство для пар. Харвилл Хендрикс, Хелен Хант. Ключевые идеи книги
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Любовь на всю жизнь. Руководство для пар. Харвилл Хендрикс, Хелен Хант. Ключевые идеи книги

Любовь на всю жизнь. Руководство для пар. Харвилл Хендрикс, Хелен Хант. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн31 мин16+

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Сюжет

Семейные психотерапевты Харвилл Хендрикс и Хелен Хант считают, что мы вступаем в брак, чтобы испытать с партнером те ощущения, которые нам в детстве недодали родители. Интуитивно мы влюбляемся в похожих на них — как положительными, так и отрицательными качествами. Другой кандидат на руку и сердце просто не привлечет нашего внимания.
В отношениях мы хотим завершить детство, даже если и не осознаем этого. Как бы тяжело супругам ни было, авторы книги предлагают им не разводиться, а помочь друг другу «закрыть детский гештальт». Не существует второй половинки, которая идеально подходит, — отношения с каждым новым спутником будут повторять порочный круг, пока мы не остановимся и не попытаемся исправить ситуацию с тем человеком, который сейчас рядом с нами.
Для этого авторы книги разработали свою психотерапию семейных пар — имаго-терапию. Написали о ней книгу и обучают ей психологов со всего мира. Суть ее в том, что супруги в течение 12 недель заботятся друг о друге таким образом, чтобы удовлетворить глубинные потребности — свои и партнера. Это не только сохраняет брак, но и решает их психологические проблемы.

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