Любовь на всю жизнь. Руководство для пар. Харвилл Хендрикс, Хелен Хант. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Семейные психотерапевты Харвилл Хендрикс и Хелен Хант считают, что мы вступаем в брак, чтобы испытать с партнером те ощущения, которые нам в детстве недодали родители. Интуитивно мы влюбляемся в похожих на них — как положительными, так и отрицательными качествами. Другой кандидат на руку и сердце просто не привлечет нашего внимания.

В отношениях мы хотим завершить детство, даже если и не осознаем этого. Как бы тяжело супругам ни было, авторы книги предлагают им не разводиться, а помочь друг другу «закрыть детский гештальт». Не существует второй половинки, которая идеально подходит, — отношения с каждым новым спутником будут повторять порочный круг, пока мы не остановимся и не попытаемся исправить ситуацию с тем человеком, который сейчас рядом с нами.

Для этого авторы книги разработали свою психотерапию семейных пар — имаго-терапию. Написали о ней книгу и обучают ей психологов со всего мира. Суть ее в том, что супруги в течение 12 недель заботятся друг о друге таким образом, чтобы удовлетворить глубинные потребности — свои и партнера. Это не только сохраняет брак, но и решает их психологические проблемы.



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