Любовь к себе как путь к успеху. Юлия Шипилова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Любовь к себе как путь к успеху» написана на основе личной истории успеха автора и практики психологической помощи другим. Книга поможет вам раскрыть свою истинную суть и научиться любить себя настоящей, жить в гармонии с собой и окружающими, найти ответы на самые сложные вопросы о люб�ви и предназначении, разобраться со своим прошлым, обрести любимое дело в жизни, а главное – личное счастье.



Любовь к себе как путь к успеху слушать на видеосервисе Wink.