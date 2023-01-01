Любовь к себе и к другим. Законы настоящей Любви. Ольга Зиновьевна Муравич (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Очень часто мы слышим о важности проявления любви и уважения к другим людям и при этом любовь к себе ставим на второе, а то и на последнее место, приравнивая это чувство к эгоизму. «Возлюби ближнего, как себя самого» – одна из заповедей. Но возможна ли истинная любовь к другим, если человек не любит и не принимает себя? Чтобы разобраться в этом вопросе, для начала выясним, какая она, настоящая любовь к себе? В чем ее отличие от эгоизма, и как она пересекается с любовью к окружающим нас людям? Прежде всего, любовь к себе заключается в нашем принятии себя такими, какие мы есть. Казалось бы, что это банальная фраза. Но за ней стоит большой труд и отношение к себе как к Божественной частице. Любовь к себе – это умение понимать себя и прощать. Благодарить и ценить все то, что ты умеешь и даже то, что ты не умеешь – так как это импульс двигаться вперед. Любовь к себе –это относиться к себе с вниманием, пониманием, доброжелательно и дружелюбно. Не чувствовать себя одиноким, когда ты находишься в одиночестве. Какая же связь между любовью к себе и другим? Вы задумывались когда-нибудь, что наши чувства к людям проходят сквозь призму отношения к себе. Если мы с внимание относимся к своим желаниям и потребностям, то значимыми для нас становятся и желания других. Чем больше мы уделяем внимания себе, своим устремлениям, тем более насыщенной жизнью начинаем жить, открывая в себе все новые и новые черты, которыми хочется поделиться с другими. Стоит только помнить, что и окружающие нас люди имеют право на любовь к себе. Это и есть избавление от собственного эгоизма. Так из настоящей любви к себе рождается любовь к другим. Мы живем в мире, где всё взаимосвязано , и все же другие люди никогда не будут частью нас полностью. У каждого человека есть свой собственный мир и своя собственная жизнь. Каждый человек уникален, и всё, что есть у нас в этом мире – это мы сами. Чтобы любить других, необходимо найти любовь в себе, вырастить ее. Ведь мы можем дать людям только то, что имеем сами. И если в нас много страхов, недоверия, ревности, то совсем не остается места для любви. Приняв себя целиком и полностью, вы начинаете излучать любовь на все окружающее вас. Любовь – это самая сильная энергия, она дает импульс к развитию, способна излечивать болезни, возвращать к жизни и даже рождать жизнь. Раскрывая энергию любви, вы наполняетесь безграничной силой созидания. Почему же мы не даём любовь себе и почему не ощущаем её? Потому что считаем себя недостойными. Недостойными любви. Современное воспитание построено на том, что мы должны думать о других и забыть о себе. А если мы о себе пытаемся забыть, игнорируем свои желания, не планируем отдых и приятности для себя, как мы строим свои отношения с другими? Точно так же. Это приводит к ухудшению отношений с окружающими, к стрессам, депрессиям, проблемам на работе, в семье, ухудшению состояния здоровья. Мы все хотим быть счастливыми и успешными, свободными, целостными, гармоничными. Все это возможно при развитии любви к самому себе. В программе курса: Вводная часть, объяснение причин и последствий самонеприятия; Практическая часть: анализ своей личной ситуации; Раскроем секреты: как пребывать в гармонии с окружающим миром и людьми; Как оставаться спокойным, умиротворённым, гармоничным; Как обрести дополнительные жизненные силы, внутренний ресурс; Как быстро продвигаться по пути самосознания и духовного развития; Как полюбить себя? Что делать, чтобы любовь к себе трансформировала вас?



Любовь к себе и к другим слушать на видеосервисе Wink.