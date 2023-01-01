Любовь и весна. Надежда Тэффи (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Она показывала мне свои альбомы и целые пачки любительских снимков. Считается почему-то, что гостям очень весело рассматривать группу незнакомых теток на дачном балконе. –А кто этот мальчик? –Это не мальчик. Это я. –А эта старуха кто? –Это тоже я. –А это что за собачка? –Где? Это? Гм… Да ведь �это тоже я…»



Любовь и весна слушать на видеосервисе Wink.