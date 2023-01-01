Любовь и коварство. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Жена Вадима Голубева, Раиса, была большой поклонницей женских романов. Однажды она пригласила на семейный ужин новую подругу. К изумлению Вадима, подруга жены оказалась его любовницей, продавщицей Ириной. Вадим чувствовал себя, как между двух огней. Он не хотел разводиться с женой, с которой их связывали двадцать лет брака и взрослая дочь. Хотя отношения с Раей были скорее дружеские, чем романтичные. Но и расставаться с молодой любовницей ему не хотелось. Рая и Ирина тесно общались. Однажды Ирина закатила Вадиму скандал из-за того, что Рая рассказала ей, как они с мужем отдыхали во Франции. Вадим же соврал любовнице, будто уезжал в командировку. В свою очередь, Рая рассказала мужу, что когда-то Ирина призналась ей в том, что у неё роман с хозяином магазина, в котором она работает. Вадим стал относиться к подруге с недоверием. Со временем, Ирина стала раздражать Вадима. Отношения с женой, напротив, теперь были тёплыми и страстными. Но Ирина требовала, чтобы Вадим развёлся с женой. Вадим этого не желал, он решил расстаться с Ириной. Желая выиграть время, Вадим предложил жене поехать в гости к дочери, которая училась в Москве. Но Ирина пришла домой к Вадиму и Рае и открыла правду. Раиса прогнала соперницу. Однажды Вадим вернулся с работы раньше обычного и подслушал телефонный разговор жены со школьной подругой. Раиса рассказала, что смогла поссорить неверного мужа с любовницей, действуя, как героиня романа «Любовь и коварство». Раиса призналась мужу, что знала про его роман с Ирой, и пошла на хитрость, чтобы сохранить брак. Узнав, что им манипулировали, разгневанный Вадим ушёл из дома. В разлуке понял, что тоскует по Рае и любит только её. Вадим решил вернуться, но Рая его прогнала, сказав, что разлюбила. Вадим был в отчаянье. Он вспомнил, что забыл в прихожей портфель с документами. Вернувшись, он застал жену в слезах над альбомом с семейными фотографиями. Вадим понял, что Рая по-прежнему его любит, а значит, у них есть шанс сохранить семью.



Любовь и коварство слушать на видеосервисе Wink.