Любовь и девять метров. Самуил Шатров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Комедия. Семья Мамыкиных должна получить квартиру в строящемся доме, и отец просит дочь Нюру отложить свадьбу, так как опасается, что ее жених Митя, желая получить отдельную квартиру, выселит их. Нюра соглашается, и Митя уезжает в командировку в Болгарию, где он встречает другую девушку, которая не зависит от темпов стройки и родительских подозрений… Исполнители: Мамыкин – Грибов Алексей; Мамыкина – Понсова Елена; Нюра – Немоляева Светлана; Подгузов – Кудрявцев Иван; Ведущий – Толмазов Борис



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