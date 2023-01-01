Любовь для Янтарного лорда. Александра Черчень (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Фейри – существа хитрые, а потому исполнять их желания далеко не просто. А уж Аламбер Янтарный тем более не станет мечтать о чем-нибудь незначительном. Вот расколдовать Заповедник Единорогов – это да! Сложно, опасно и может привести к поистине непредсказуемым последствиям!



Любовь для Янтарного лорда слушать на видеосервисе Wink.