Любовь для Янтарного лорда. Александра Черчень
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Любовь для Янтарного лорда. Александра Черчень

Любовь для Янтарного лорда. Александра Черчень (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

Фейри – существа хитрые, а потому исполнять их желания далеко не просто. А уж Аламбер Янтарный тем более не станет мечтать о чем-нибудь незначительном. Вот расколдовать Заповедник Единорогов – это да! Сложно, опасно и может привести к поистине непредсказуемым последствиям!

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Фэнтези

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