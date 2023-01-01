Любопытство — не порок. Николай Васнев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Николай рассказал о лазерном мониторе, который позволяет видеть процессы в области фонового излучения. Его исследования лежат в области фундаментальной науки, но могут найти применение и в прикладной: например, для проверки качества сварных швов. Ведь разглядеть, какие процессы происходят при этом и насколько качественно выполняется работа, мы без специального оборудования не можем.



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