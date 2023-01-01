Любка, Ната и остальные нескучные. Михаил Стародуб (книга, 2020) слушать онлайн

Истории про двух близняшек – Любку и Нату, которые не умеют скучать и попадают в невероятные, порой фантастические обстоятельства! Ната познакомится с добрым и немного задумчивым рыбьим народом. Наслушается историй, которые шепчут морские волны. Встретит поющих дельфинов и многоэтажных пляшущих медуз, умеющих менять цвет в зависимости от настроения. Любка будет сражаться с инопланетянами, защищая звeздное небо. Обе они попробуют пожить денeк в собачей шкуре, чтобы расширить кругозор, узнать всe о собачьей жизни. А ещe Любка и Ната победят хищных буквоглотов – виртуальных хищников, которые в один прекрасный день появились незваными, чтобы проглотить по очереди все буквы в каждом вслух произнесeнном слове. Лeгкие и остроумные истории Михаила Стародуба для мальчишек и девчонок – смышлeных, любящих и понимающих шутки. А также для родителей и воспитателей, которые не боятся вопросов. Для тех, кто желает поразмышлять вслух, улыбаясь вместе с автором. Проза Михаила Стародуба – для детей и родителей «…которые вникают в красоту и возможности русского языка…» – уверена Светлана Молчанова, кандидат искусствоведения, член СП России. «…Весeлый писатель Михаил Стародуб…» – написал в предисловии к одной из книг Стародуба классик детской литературы, поэт и драматург Юрий Энтин.– Его произведения – стихи и прозу – читал, не отрываясь, с ночи до утра…». Приключения Любки и Наты озвучены в профессиональной студии московскими актeрами с участием автора.



Любка, Ната и остальные нескучные слушать на видеосервисе Wink.