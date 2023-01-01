Любить то, что есть. Четыре вопроса, которые изменят вашу жизнь. Байрон Кейти, Стивен Митчелл. Ключевые идеи книги
Wink
Аудиокниги
Любить то, что есть. Четыре вопроса, которые изменят вашу жизнь. Байрон Кейти, Стивен Митчелл. Ключевые идеи книги

Любить то, что есть. Четыре вопроса, которые изменят вашу жизнь. Байрон Кейти, Стивен Митчелл. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие43 мин16+

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О книге

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

«Любить то, что есть. Четыре вопроса, которые изменят вашу жизнь» — инструкция по разрешению любых проблем, которая отлично работает, если вы согласны с утверждением философа Эпиктета: «Нас беспокоит не происходящее с нами, а наши мысли об этом». Книга содержит простой и эффективный метод самоопрашивания, с помощью которого (а также ручки и бумаги) вы сможете справиться с различными невзгодами и примириться с реальностью, даже если она очень огорчительна.

Дважды разведенной матери троих детей и автору книги Кейти Байрон вдумчивые ответы на сформулированные ею вопросы помогли выбраться из глубокой депрессии, длившейся больше десяти лет. А участникам ее тренингов по всему миру — отодвинуть в сторону свои, казалось бы, невыносимо тяжелые «камни преткновения» на пути к счастью.

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Жанр
Саморазвитие, Нон-фикшн
Время
43 мин / 00:43

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