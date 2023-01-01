Любить то, что есть. Четыре вопроса, которые изменят вашу жизнь. Байрон Кейти, Стивен Митчелл. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



«Любить то, что есть. Четыре вопроса, которые изменят вашу жизнь» — инструкция по разрешению любых проблем, которая отлично работает, если вы согласны с утверждением философа Эпиктета: «Нас беспокоит не происходящее с нами, а наши мысли об этом». Книга содержит простой и эффективный метод самоопрашивания, с помощью которого (а также ручки и бумаги) вы сможете справиться с различными невзгодами и примириться с реальностью, даже если она очень огорчительна.



Дважды разведенной матери троих детей и автору книги Кейти Байрон вдумчивые ответы на сформулированные ею вопросы помогли выбраться из глубокой депрессии, длившейся больше десяти лет. А участникам ее тренингов по всему миру — отодвинуть в сторону свои, казалось бы, невыносимо тяжелые «камни преткновения» на пути к счастью.



Любить то, что есть слушать на видеосервисе Wink.