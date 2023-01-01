Любить нельзя воспитывать. Дима Зицер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Любить нельзя воспитывать» построена по принципу фейсбучного блога, ее можно слушать с любого места. Здесь есть все, чтобы выйти за рамки привычной рутины в отношениях с детьми и не повторять ошибок своих родителей. Читает сам Дима Зицер. Мы часто думаем, что воспитание – это работа, необходимость контролировать, запрещать, учить, исправлять – жить жизнью своего ребенка. А зачем? Давайте отбросим все эти «должна вырастить», «должна уберечь» и посмотрим на детей как на отдельных людей. И тогда для нас станет невероятной радостью наблюдать, как они растут, как учатся сами завязывать шнурки, как выбирают, что им нравится есть, носить, читать. "Растить – значит не отказывать себе в огромном удовольствии наблюдать за процессом. Видеть то, что подарено судьбой только родителям, – видеть, как ребенок меняется, растет, познает мир. Я уверен, растить – родительская свобода и радость, воспитывать – родительская тюрьма. Может, пора на волю?". Статьи, посты, заметки, объединенные в этой книге, представляют собой реакции автора, опытного педагога и психолога, на конкретные ситуации, ответы на родительские запросы. А заодно это приглашение подумать и посомневаться вместе на самые разные темы, касающиеся взаимодействия с любимыми людьми. Именно поэтому, по сути, перед вами педагогический блог, в котором актуальность темы определяет форму и содержание статуса. Дима Зицер – известный педагог, доктор педагогических наук, директор школы «Апельсин» и Института неформального образования, психолог. Больше всего на свете его интересует взаимодействие человека с человеком, миром вокруг него, его профессией, компанией, самим собой. Дима выступает с полезными лекциями для родителей по всему миру, публикует свои статьи в журнале «Сноб».



Любить нельзя воспитывать слушать на видеосервисе Wink.