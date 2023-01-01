Любит не любит. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Бизнесмен Павел Зарубин овдовел семь лет назад, и его 22-летняя дочь Ксения очень не хочет, чтобы отец женился снова. Она считает, что всех женщин привлекают в Павле только его деньги. А ему кажется, что встретив у себя в офисе сестру своего подчиненного Олега Смирнова Людмилу, впервые за эти годы он полюбил по-настоящему. Павел встречается с Людмилой, но она ни за что не соглашается остаться у него на ночь. Павлу кажется, что это из-за Ксении, и он, пользуясь тем, что дочь работает у него на фирме, загружает ее работой допоздна. Но, возвращаясь домой, Ксения сталкивается с ними и грубит Людмиле. Решив серьезно поговорить с дочерью, Павел понимает, что она на самом деле боится, что кто-то займет в его сердце место ее покойной матери. Павел планирует повысить в должности брата Людмилы – Олега. Ксения, которая сама претендовала на это место, считает, что это – дело рук Людмилы. И вскоре ее версия событий подтверждается – Людмила просит Павла о том, чтобы он повысил ее брата в должности. Павел назначает Олега начальником отдела продаж, но с Людмилой разрывает отношения. Ксения довольна, но Павел не может забыть Людмилу, и когда она звонит ему, снова приглашает ее к себе, отослав дочь в командировку. После любовного свидания Людмила опять уходит. Павел, понимая, что его возлюбленная и его дочь не смогут жить вместе, принимает решение снять для себя и Людмилы квартиру. Но неожиданно приходит Олег и заявляет, что Людмила – его жена. Павел очень тяжело переживает обман. Ксения, осознав, что отец полюбил по-настоящему, сообщает ему, что Людмила ушла от мужа и никто не знает, где она. Павел звонит Людмиле. Они встречаются, и Людмила признается – поняв, что понравилась Павлу, она действительно поначалу хотела помочь мужу-тихоне продвинуться по службе, но потом полюбила Павла. Павел прощает ее.



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