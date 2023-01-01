Любит не любит. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Любит не любит. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Любит не любит. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

О книге

Бизнесмен Павел Зарубин овдовел семь лет назад, и его 22-летняя дочь Ксения очень не хочет, чтобы отец женился снова. Она считает, что всех женщин привлекают в Павле только его деньги. А ему кажется, что встретив у себя в офисе сестру своего подчиненного Олега Смирнова Людмилу, впервые за эти годы он полюбил по-настоящему. Павел встречается с Людмилой, но она ни за что не соглашается остаться у него на ночь. Павлу кажется, что это из-за Ксении, и он, пользуясь тем, что дочь работает у него на фирме, загружает ее работой допоздна. Но, возвращаясь домой, Ксения сталкивается с ними и грубит Людмиле. Решив серьезно поговорить с дочерью, Павел понимает, что она на самом деле боится, что кто-то займет в его сердце место ее покойной матери. Павел планирует повысить в должности брата Людмилы – Олега. Ксения, которая сама претендовала на это место, считает, что это – дело рук Людмилы. И вскоре ее версия событий подтверждается – Людмила просит Павла о том, чтобы он повысил ее брата в должности. Павел назначает Олега начальником отдела продаж, но с Людмилой разрывает отношения. Ксения довольна, но Павел не может забыть Людмилу, и когда она звонит ему, снова приглашает ее к себе, отослав дочь в командировку. После любовного свидания Людмила опять уходит. Павел, понимая, что его возлюбленная и его дочь не смогут жить вместе, принимает решение снять для себя и Людмилы квартиру. Но неожиданно приходит Олег и заявляет, что Людмила – его жена. Павел очень тяжело переживает обман. Ксения, осознав, что отец полюбил по-настоящему, сообщает ему, что Людмила ушла от мужа и никто не знает, где она. Павел звонит Людмиле. Они встречаются, и Людмила признается – поняв, что понравилась Павлу, она действительно поначалу хотела помочь мужу-тихоне продвинуться по службе, но потом полюбила Павла. Павел прощает ее.

Любит не любит слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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