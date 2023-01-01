Любимый с прицепом. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Светлана Фадеева жила у Веры Павловны, бабушки своего жениха Михаила. Светлана очень любила своего молодого человека, но ее сильно раздражало то, что Михаил постоянно помогал своей бывшей жене Оксане с их дочерью Аней. Вот и в тот день Светлана устроила Михаилу скандал из-за того, что он остался ночевать у бывшей жены. Михаил объяснил, что Оксана поздно вернулась с работы, а он, приглядывая за Аней, так устал, что заснул. Но Светлана никак не могла понять, почему этот «прицеп» портит ее с Михаилом жизнь. Тогда она решила, что будет воевать и с его бывшей женой, и с бабушкой. Светлана надеялась, что таким образом она заставит родственников Михаила уважать себя, однако вскоре поняла, что поступила неправильно. Мало того, что теперь ей приходилось все время нервничать, так еще и отношения с Михаилом испортились. Тогда Светлана избрала другую тактику, она попыталась подружиться с Оксаной и Верой Павловной. На этот раз Светлане показалось, что ее усилия увенчались успехом, но вскоре все стало еще хуже. По «доброму» совету Оксаны, Светлана купила новый чайник Вере Павловне и выбросила старый, а оказалось, что выброшенный чайник был призом за одну из школьных побед Михаила, и бабушка им страшно дорожила. Беременная Светлана уверила себя в том, что и Михаил, и его родственники относятся к ней плохо, и она никому не нужна. Светлана решила уехать, но поняла, что потом будет жалеть о своем поступке. Светлана осталась с Михаилом, но больше она не старалась ни дружить, ни воевать с близкими возлюбленного, и это помогло ей наладить нормальные отношения с ними.



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